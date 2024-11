Ambrosini: "Ciò che è mancato al Milan nella prima parte di stagione è stato un certo spirito di gruppo"

Intervenuto negli studi di Radio Serie A, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli di ieri sera: "Il Milan non ha disputato una brutta partita contro il Napoli, soprattutto nel primo tempo. Però ha ridato un po' la sensazione di fragilità difensiva ed è stato meno determinato del Napoli negli ultimi 20 metri. Nel secondo tempo la prestazione della squadra di Fonseca s'è un po' affievolita e questo Milan lascia un po' di punti interrogativi. Mentre quella di Conte, dall'altro lato, sembra già una squadra fatta e finita".

Poi in un altro passaggio Ambrosini ha aggiunto: "Ciò che è mancato al Milan nella prima parte di stagione è stato un certo spirito di gruppo. Ieri la squadra s'è ribellata al gol di Lukaku, ma ora bisogna fare delle scelte. Sul primo gol i due centrali difensivi non erano messi bene: Fonseca ora deve scegliere i due centrali, non può ruotare ogni volta. Gabbia che ieri era fuori per infortunio è ormai diventato il centrale più affidabile... Detto ciò, il Milan sta iniziando a perdere un po' troppi punti".