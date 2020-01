Ambrosini: "Ibra? La presenza in campo rimane invariata anche ad età avanzata"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la prova di Ibrahimovic e la prestazione del Milan a Cagliari: "L'età ti limita nella prestazione atletica e dinamica ma la presenza in campo, il modo di essere condizionante per i compagni, rimane invariata anche in età avanzata. Ibra catalizza le attenzioni, il gruppo si sente tranquillizzato, oggi il Milan ha vinto una partita intelligente. Ha aspettato il momento giusto per colpire, la cosa migliore è stato aver dato un senso di sicurezza generale. Non è stata una gara incredibile ma era quello che ci voleva. C'era bisogno di normalizzare la situazione. Ibra ha fatto capire che quando la condizione crescerà potrà dare ancora di più una mano".