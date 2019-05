Ambrosini: "Il giudizio su Gattuso non cambia a prescindere dal risultato di domenica"

Massimo Ambrosini, ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato così del Milan: "Leonardo-Milan? Dipende dalle ambizioni della società e dei dirigenti, se le cose non vanno di pari passo le parti si possono anche separare. Questa è l'unica spiegazione che posso dare. Gattuso? Ha portato la squadra a 90 minuti dalla Champions, il giudizio su Rino non cambia a prescindere dal risultato di domenica. Il Milan adesso deve restare concentrato sulla prossima partita, perché se non vince e qualcuno davanti fa un passo falso, tutto diventerebbe più complicato".