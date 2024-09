Ambrosini: "Il Milan è una squadra in via di definizione, il derby ha tracciato una linea ed è naturale seguirla"

vedi letture

Dopo la bellissima vittoria nel derby mister Fonseca riconferma lo stesso 11 titolare anche per la sfida di questa sera contro il Lecce, riproponendo la coppia offensiva Morata-Abraham. Rossoneri quindi alla ricerca della continuità, con Massimo Ambrosini, in diretta su DAZN, che commenta così le scelte del tecnico portoghese:

“Morata e Abraham insieme? Il modo di interpretare le due fasi l’hanno fatto bene, sfruttando bene la loro generosità. Si sono integrati bene, il Milan ha fatto una più che buona partita dal punto di vista difensivo. In un determinato contesto possono coesistere. Il Milan è una squadra in via di definizione, il derby ha tracciato una linea ed è naturale seguirla. Martedì c’è il Leverkusen, ma c’è tempo per recuperare”.