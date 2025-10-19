Ambrosini: "Leao se attacca la profondità può fare male alla Fiorentina"

vedi letture

Massimo Ambrosini, doppio ex di rossoneri e Viola, ha parlato negli studi di DAZN nel pre partita di Milan-Fiorentina, posticipo domenicale del settimo turno di Serie A Enilive. Le sue parole sul ritorno di Stefano Pioli a San Siro "Ci sono tante insidie legate all'avversario e alle incognite di una formazione totalmente nuova. Un’enorme possibilità per andare primi in classifica e per far vedere il valore di tutta la rosa e del gruppo. Leao? Se avrà voglia di fare quello che ha fatto a Torino nell’ultima azione, ovvero attaccare la profondità, può fare male alla Fiorentina".

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli