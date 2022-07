Ambrosini su De Ketelaere: "Giocatore moderno che mi piace molto. Dobbiamo scoprirlo a certi livelli"

MilanNews.it

Nella terza puntata del podcast “La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti”, disponibile su YouTube e su Spotify, il noto giornalista sportivo di fede rossonera intervista Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan. Ambrosini, a proposito di Charles De Ketelaere, grande obiettivo di questo mercato estivo del Diavolo, ha detto: “È un giocatore interessante, moderno, che però dobbiamo scoprire bene a certi livelli. Viene da un campionato che ha una cultura calcistica votata al lavoro e al sacrificio: potrebbe essere un profilo che potrebbe integrarsi e dare qualcosa. Il Milan lì ha bisogno in quella zona di campo, magari non di uno ma di un paio di elementi. Il belga e Hakim Ziyech a me piacciono”.