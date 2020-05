Ambrosini su Inzaghi: "Era visto come un mistero ma quello che faceva non era casuale"

Massimo Ambrosini, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha detto la sua su Pippo Inzaghi: "E' sempre stato visto come un mistero, ma poi non era più tale. La sua capacità non era un caso, quelli della Juve dicevano che la terza e quarta volta che vedevi quello che faceva capivi che non era una cosa casuale. Aveva una conoscenza maniacale del calcio, lo studio della traiettoria, tutto quello che faceva non poteva essere casuale".