Ambrosini su Leao: "E' il giocatore offensivo del Milan che dà la sensazione di poter essere più decisivo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito al rendimento di Rafel Leao, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha spiegato a DAZN: "Leao ha i colpi e questo è indiscutibile. Non va dimenticato quanti anni ha. Quando riesce a combinare con Theo, il Milan diventa molto pericoloso sulla sinistra. Leao, dalla trequarti in su, è il giocatore più decisivo, è senza dubbio il giocatore che dà la sensazione di poter essere più decisivo lì davanti".