Ambrosini sul gol alla Lazio del 2004: "Non ricordavo di essermi tuffato"

Massimo Ambrosini, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha ricordato il gol in volo contro la Lazio nel 2004, viatico fondamentale per il diciassettesimo scudetto rossonero: "I risultati ci avevano messo un po' di pressione, c'era la sensazione dell'importanza della gara. Non ho avuto la percezione di aver fatto quel gol in tuffo, arrivo a Milano di notte, c'erano delle edicole che ti davano i giornali appena sfornati, sulla prima della Gazzetta c'era la foto e mi chiesi quale azione fosse quella... Non lo avevo ancora rivisto".