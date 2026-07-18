Amelia sul Milan: "Un aspetto facilita il lavoro del tecnico e del gruppo, ecco quale"

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Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan"

Per il Milan ha preso il via una nuova avventura. Il raduno di lunedì ha segnato l'inizio della preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim in panchina.

Il tecnico portoghese, presentato da Gerry Cardinale e sostenuto dalla proprietà, avrà il compito di riportare entusiasmo nell'ambiente rossonero. I primi allenamenti serviranno a trasmettere le sue idee, mentre il club resta impegnato sul fronte mercato. La dirigenza vuole mettere a disposizione del tecnico una rosa completa e competitiva per puntare in alto.

Intanto Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".