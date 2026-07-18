Amelia sul Milan: "Un aspetto facilita il lavoro del tecnico e del gruppo, ecco quale"
Per il Milan ha preso il via una nuova avventura. Il raduno di lunedì ha segnato l'inizio della preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim in panchina.
Il tecnico portoghese, presentato da Gerry Cardinale e sostenuto dalla proprietà, avrà il compito di riportare entusiasmo nell'ambiente rossonero. I primi allenamenti serviranno a trasmettere le sue idee, mentre il club resta impegnato sul fronte mercato. La dirigenza vuole mettere a disposizione del tecnico una rosa completa e competitiva per puntare in alto.
Intanto Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".
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