Gozzini: "Amorim non si limita a impartire nozioni, si muove con la squadra"
All'esterno dei campi di allenamento interni a Milanello, solamente lunedì nel giorno del raduno si è potuto vedere Ruben Amorim all'opera come allenatore. È apparso subito un tecnico nel vivo dell'azione, in mezzo alla squa squadra e con il pallone che rotola sul campo. La sensazione è che il suo stile sia questo anche a "telecamere spente". Anzi è cosi: un po' lo raccontano i video pubblicati in questi giorni dal Milan e un po' lo rivela Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport.
AMORIM, NON SOLO NOZIONI MA SI MUOVE CON LA SQUADRA
Il racconto di Alessandra Gozzini su come Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan, vive gli allenamenti con la squadra: "La palla non manca mai e Amorim, ex centrocampista, si ritrova spesso in mezzo: partecipa attivamente alle esercitazioni, perfino al torello iniziale. Non è un allenatore che si limita a impartire nozioni. Si muove con la squadra, è molto più protagonista del resto dello staff"
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