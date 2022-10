Amelia: "Ronaldinho era incredibile anche in allenamento. Bello giocare con Kakà"

MilanNews.it

© foto di Francesco Inzitari/I love Giana

Intervistato da Goal Itala, l'ex rossonero Marco Amelia ha rilasciato queste parole su Ronaldinho e Kakà: "Ronaldinho era una roba… bisognava pagare il biglietto per vedere l’allenamento, non solo le partite. Non si è allenato molto nell’ultimo anno di Milan, ma quando si allenava era incredibile perché poi lui la vive con una serenità assoluta. Per lui giocare a calcio è pura felicità: faceva delle cose che ho visto fare a pochi. Ho pensato: ‘E questo non è neanche il miglior Ronaldinho’, quindi robe incredibili. Mi ha fatto piacere giocare con Kakà, il secondo Kakà: per me è stato un giocatore bello, piacevole e quando è tornato ho conosciuto il ragazzo, la persona e mi ha fatto piacere".