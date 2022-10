Amelia sugli anni al Milan: "Mi dispiace solo non aver vinto lo Scudetto nel 2012, quella stagione ha cambiato il futuro del Diavolo"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Goal Italia, l'ex portiere rossonero Marco Amelia è tornato a parlare della sua esperienza al Milan. Ecco le sue parole: "Mi dispiace solo non aver vinto lo Scudetto nel 2012, lo abbiamo buttato nelle gare con Fiorentina e Bologna, perché poi quella stagione ha cambiato il futuro del Milan. Da lì in poi alcuni sono andati via, altri hanno smesso di giocare: l’anno successivo ci siamo guardati negli occhi nello spogliatoio ed eravamo rimasti in pochi ed è stato molto difficile. Non ho mai sentito nessuno dire questo: quando abbiamo perso il campionato nel 2012 contro la Juventus lo abbiamo fatto anche perché a due mesi dalla fine si è infortunato Thiago Silva, che ha poi saltato sette partite. Fu un colpo: abbiamo perso un giocatore decisivo. Poi sì, tutti gli eventi, il goal di Muntari, i punti persi con Fiorentina e Bologna, ma perdere un giocatore di questo calibro non è semplice".