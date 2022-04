Amelia sul Milan: "Per vincere il campionato serve la giusta determinazione"

MilanNews.it

© foto di Francesco Inzitari/I love Giana

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha commentato così a SkySport24 il momento del Milan di Pioli: "Il Milan deve trovare quel qualcosa che ti fa risolvere le partite. Il Milan è comunque primo in classifica, siamo nel momento decisivo della stagione. Alcune partite, come quella contro il Genoa, sembrano facili sulla carta, ma in realtà sono quelle in cui bisogna essere ancora più determinati. E' il momento in cui serve la determinazione giusta per vincere il campionato".