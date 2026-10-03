Amorim giudica Ramos: "Il gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore"

Le parole del tecnico rossonero in merito alla gestione del suo Milan e di alcuni importanti protagonisti della stagione

Prosegue la lunghissima pausa per le Nazionali, con diversi rossoneri impegnati con i rispettivi paesi in giro per il mondo. Luka Modric, icona e capitano della sua Croazia, è ancora un punto fermo della sua Nazionale e soprattutto del Milan. Lo sa bene il tecnico rossonero Ruben Amorim, che a Sky Sport Insider ha parlato così del numero 14 milanista e non solo. Un estratto delle sue considerazioni sul momento di Gonçalo Ramos:

Ecco un estratto delle sue parole su alcuni singoli rossoneri:

"Dobbiamo migliorare come squadra per creare più occasioni, ma non è un discorso che riguarda solo Camarda e Gonçalo. Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio. Ramos, se guardate ogni partita con attenzione, ha già avuto situazioni interessanti, e anche in Nazionale sta facendo bene: l'ultimo gol contro la Danimarca ha deciso la partita. Sta dimostrando il suo valore. La mia preoccupazione principale è creare più occasioni per tutti i miei giocatori: per Pulisic, per Camarda, per Cissè. È un lavoro di squadra".