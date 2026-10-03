Il CT della Croazia: "Modric fa la differenza in Serie A. Il Milan non è lo stesso quando non c'è lui in campo"

Il CT della Croazia Slaven Bilic ha parlato di Luka Modric alla vigilia della sfida di Nations League della Croazia contro l'Inghilterra

Oggi alle 18 la Croazia di Luka Modric sarà impegnata allo Stadion HNK Rijeka Dean Sculac contro l'Inghilterra per la terza giornata della League A, Girone 3, della Nations League. Uno dei protagonisti della Nazionale a scacchi sarà sicuramente il 14 rossonero, del quale ha parlato in conferenza stampa ieri il CT Slaven Bilic:

"Resiste semplicemente perché è unico ed è qui perché significa molto per la squadra. È più di un giocatore, più di un capitano. È un’icona. La sua importanza si vede ovunque, a tavola, a cena, alle riunioni. Ma soprattutto è qui perché dà ancora molto in campo e fa la differenza. Fa la differenza in Serie A. Il Milan non è lo stesso quando c’è lui in campo e quando non c’è. Fa la differenza anche in Nazionale, lo ha dimostrato l’altro giorno in Repubblica Ceca. Certo, come con molti altri giocatori, dobbiamo tenere conto del suo carico di lavoro ed è per questo che ci prendiamo cura di lui in modo particolare. È semplicemente unico. C’è quel vecchio detto che l’età è solo un numero, ma con lui sembra proprio così e lo dimostra. Credo che la chiave sia la sua passione e la sua volontà. Però è anche veloce, soprattutto nel primo tocco".