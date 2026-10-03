Italia U21, lunedì la sfida decisiva per l'Europeo contro la Polonia: tutti i casi

Lunedì l'Italia Under 21 di Bartesaghi, Cisse e Camarda sarà impegnata con la Polonia nella gara decisiva per la qualificazione all'Europeo 2027

Lunedì l'Italia Under 21 di Davide Bartesaghi, Alphadjo Cisse e Francesco Camarda sarà impegnata con la Polonia nella gara decisiva per la classifica finale del Gruppo E delle qualificazione all'Europeo del 2027. Il sito della FIGC riporta come cambierà il destino degli Azzurrini in base al risultato che la squadra di Silvio Baldini otterrà a Pescara contro i polacchi: "L’ITALIA ALL’EUROPEO SE… In vista della partita con la Polonia è già tempo di fare i conti. Il match di Pescara è l’ultimo del Gruppo E ed è decisivo: l’Italia insegue a -3 in classifica e in virtù del 2-1 subito dell’andata e di una differenza reti inferiore rispetto ai polacchi (+24 e +21) è costretta a vincere con due gol di scarto lo scontro diretto per arrivare prima nel girone e qualificarsi direttamente: non sarà facile contro un avversario che ha subito appena due gol in nove partite.

SE GLI AZZURRINI VINCONO CON UN GOL DI SCARTO. Qualora non dovesse qualificarsi come prima del girone, anche vincendo con un gol di scarto l’Italia avrebbe comunque buone chance di andare ad Albania e Serbia 2027 come migliore seconda di tutti i raggruppamenti. Con una vittoria per 1-0 dell’Italia, la Grecia – l’avversaria a distanza più pericolosa – sarebbe infatti costretta a vincere di almeno 5 gol in casa dell’Irlanda del Nord (che fra le mura domestiche ha sin qui incassato 3 reti).

IN CASO DI PAREGGIO. Qualora l’Italia pareggiasse il discorso sarebbe diverso: con una vittoria la Grecia (ma solo con quella) le finirebbe davanti e la squadra di Baldini sarebbe così costretta ad affrontare il play-off di spareggio a novembre. Con un segno ‘X’ fra Italia e Polonia e qualora anche la Grecia pareggiasse, l’Italia resterebbe davanti, anche se potenzialmente rientrerebbe in corsa la Finlandia che con un successo (ma con almeno 5 gol di scarto in casa del Kosovo) potrebbe scavalcare entrambe come miglior seconda. Attenzione infine al girone della Grecia con la seguente statistica: se l’Italia non vince con la Polonia e la Germania perde o pareggia con la Georgia, con una vittoria sull’Irlanda del Nord gli ellenici chiuderebbero al primo posto il girone, riaprendo la corsa di miglior seconda fra Italia e Germania. Discorso simile che vale anche per la Polonia: se Lipani e compagni dovessero vincere con due o più reti di scarto e contemporaneamente la Grecia battere di almeno tre reti l’Irlanda del Nord, la Polonia sarebbe a sua volta costretta ai play-off con i greci miglior seconda.

E SE L’ITALIA PERDESSE? In questo momento l’Italia è la miglior seconda dei gironi: perdendo contro la Polonia gli Azzurrini dovrebbero sperare in un identico risultato di Grecia e Finlandia per festeggiare ugualmente la qualificazione all’Europeo".