Oggi Zlatan Ibrahmovic compie 45 anni: gli auguri del Milan

Il Milan ha pubblicato alcuni post su Instagram per festeggiare il compleanno di Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 45 anni

Oggi, 3 ottobre, è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, grande ex attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird e del Milan. Lo svedese, che da calciatore con la maglia del Diavolo ha collezionato in tutto 163 presenze e segnato 93 gol, compie 45 anni. Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato i suoi auguri su Instagram: "Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic, un'icona del bel gioco".

Questi i post su Instagram pubblicati dal Milan per festeggiare il compleanno di Ibra: