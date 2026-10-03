Oggi Zlatan Ibrahmovic compie 45 anni: gli auguri del Milan
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Il Milan ha pubblicato alcuni post su Instagram per festeggiare il compleanno di Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 45 anni
Oggi, 3 ottobre, è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, grande ex attaccante rossonero e attualmente Senior Advisor di RedBird e del Milan. Lo svedese, che da calciatore con la maglia del Diavolo ha collezionato in tutto 163 presenze e segnato 93 gol, compie 45 anni. Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato i suoi auguri su Instagram: "Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic, un'icona del bel gioco".
Questi i post su Instagram pubblicati dal Milan per festeggiare il compleanno di Ibra:
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