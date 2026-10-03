Nations League, la Croazia ospita l’Inghilterra: Modric ancora titolare
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Le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra: Modric parte titolare.
Tra poco più di 40 minuti la Croazia scenderà in campo allo stadio HNK Rijeka per ospitare l'Inghilterra di Tuchel nella terza partita della Nations League. La classifica del Gruppo 3 al momento recit Spagna 6, Inghilterra 3, Croazia 3 e Repubblica Ceca 0. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.
CROAZIA-INGHILTERRA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
CROAZIA (4-2-3-1) - Livakovic - Stanisic - Gvardiol - Vuskovic - Ivanovic - Kovacic - Modric (C) - Musa - Perisic - Baturina - Sucic All. Bilic
INGHILTERRA (4-2-3-1) - Pickford - Hall - Scott - Konsa - Gueh - Saka - Anderson - Kane (C) - Bellingham - Gordon - Quansah All. Tuchel
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