Nations League, la Croazia ospita l’Inghilterra: Modric ancora titolare

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Oggi alle 17:12News
di Andrea La Manna
Le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra: Modric parte titolare.

Tra poco più di 40 minuti la Croazia scenderà in campo allo stadio HNK Rijeka per ospitare l'Inghilterra di Tuchel nella terza partita della Nations League. La classifica del Gruppo 3 al momento recit Spagna 6, Inghilterra 3, Croazia 3 e Repubblica Ceca 0. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

CROAZIA-INGHILTERRA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

CROAZIA (4-2-3-1) -  Livakovic - Stanisic - Gvardiol - Vuskovic - Ivanovic - Kovacic - Modric (C) - Musa - Perisic - Baturina - Sucic All. Bilic

INGHILTERRA (4-2-3-1) - Pickford - Hall - Scott - Konsa - Gueh - Saka - Anderson - Kane (C) - Bellingham - Gordon - Quansah All. Tuchel