Pellegatti sottolinea: “Prossimo mese tremendo, scelta dell’Head of Football indice di ambizione”

Carlo Pellegatti sottolinea che il prossimo mese per il Milan sarà importantissimo e che ci potrebbe essere l’arrivo dell’Head of Football.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo mese che vede il Milan impegnato in tantissime partite e della scelta che Cardinale potrebbe ufficialmente prendere nell'inserire un Head of Footbal in società. Queste le sue parole.

"Abbiamo visto dei bei investimenti a livello di giocatori, un allenatore che in questo momento è alla vigilia di un mese tremendo, ma quello che ci farà capire ancora di più quali siano le ambizioni del Milan è lo capiremo forse fra qualche giorno, forse fra qualche settimana, non voglio pensare fra qualche mese, cioè quando sarà scelto il capo del calcio e magari affiancato da qualche figura importante italiana".