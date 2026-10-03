MN - Ganz non ha dubbi: “Obiettivo primario ritorno in Champions, l’Europa League può vincerla”

MN - Ganz non ha dubbi: “Obiettivo primario ritorno in Champions, l’Europa League può vincerla”MilanNews.it
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Oggi alle 18:48News
di Andrea La Manna
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva proprio il protagonista del libro nonché ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Questo un estratto delle sue parole.

Oggettivamente il Milan in questo campionato dove può arrivare?

"Credo che l'obiettivo iniziale sia quello di riprendersi la Champions League, questo è. Se poi succederà qualcosa di diverso sarebbe bello, ma credo che il primo obiettivo del Milan sia arrivare nei primi quattro. L'Europa League la può vincere e spero che lo possa fare"