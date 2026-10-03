MN - Ganz sottolinea: “Ramos grande acquisto, ma gli attaccanti devono fare la differenza con i gol”

MN - Ganz sottolinea: “Ramos grande acquisto, ma gli attaccanti devono fare la differenza con i gol”MilanNews.it
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Oggi alle 17:48News
di Andrea La Manna
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva proprio il protagonista del libro nonché ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Questo un estratto delle sue parole.

Non posso non chiederti di Gonçalo Ramos, come giudichi le sue prestazione fino a questo momento?

"È stato un grande acquisto, è chiaro che però tutti quei soldi devono essere poi ripagati non tanto sulle prestazioni ma sui gol. Abbiamo parlato prima degli attaccanti che servono per fare la differenza e lui dovrà fare la differenza"