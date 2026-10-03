Orsato: "Noi protagonisti dello spettacolo come i calciatori? No no, gli arbitri devono scomparire in campo"

Alcune dichiarazioni del Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B Daniele Orsato sul palco del Festival dello Sport

Nel corso del suo intervento sul palco del Festival dello Sport, il Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B Daniele Orsato ha parlato di tanti temi legati all'attualità del campionato italiano, dal VAR agli errori commessi (e ammessi) in queste prime cinque giornate di campionato. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Sull'uso del VAR. Crosetti disse "È calcio e non Play Station".

"Abbiamo fatto degli errori che non sono accettabili e ci lavoriamo. Sulla Play Station: sono quei contatti che ci portavano a revisionare all'infinito e a forza di riguardare il contatto ti sembrava rigore. Se devo stare qui a spiegare che la trattenuta di Kalulu a Rowe in Juventus-Atalanta è rigore vi offenderei. Ci sono altri episodi che possiamo discutere e lì il VAR non deve intervenire, perché decide l'arbitro in campo".

Il VAR interviene solo sul chiaro ed evidente errore?

"Il VAR è nato per il chiaro ed evidente errore. Uno può chiedere: qual è? Sono quegli errori sui quali non siamo intervenuti in queste prime 5 giornate e che abbiamo detto che sono stati errori".

Sentite la responsabilità del fatto che siete anche voi protagonisti di un calcio che è più bello grazie alle innovazioni?

"No, no, no, noi non dobbiamo essere protagonisti dello spettacolo. Mi piace di più il termine 'scomparire'. Ero a visionare Massa in Roma-Inter, che è scomparso in campo. Protagonisti no, ma pronti all'intervento. Per esserlo bisogna capire di calcio ed essere allenato".