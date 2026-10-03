Pellegatti non ha dubbi: “Serve un uomo che curi la parte istituzionale da affiancare al nuovo Head of Football”

Carlo Pellegatti sottolinea che l’arrivo del nuovo Head of Football sarà indicativo dell’ambizione che ha Cardinale.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo mese che vede il Milan impegnato in tantissime partite e della scelta che Cardinale potrebbe ufficialmente prendere nell'inserire un Head of Footbal in società. Queste le sue parole.

"Il primo tentativo di Gerry Cardinale che ha lasciato fare a Furlani è stato un risultato, come abbiamo visto, disastroso. Quindi vuole prendere in mano, ha voluto prendere, ha preso in mano lui il Milan e adesso ci attendiamo ovviamente questa scelta che ci farà capire quali siano le reali traguardi ai quali puntare e per me è fondamentale quando vedremo un importante uomo per le istituzioni che curi pure le istituzioni, che si accosti per il Milan alle istituzioni. Quando vedremo un capocalcio, vedremo da chi sarà affiancato"