Gila su Amorim: “È moderno, trasmette grinta. I risultati arriveranno, siamo molto contenti con lui”

Le dichiarazioni di Mario Gila dal Festival dello Sport di Trento

Dal palco del Teatro Sociale, per il Festival dello Sport di Trento, parla il difensore del Milan Mario Gila, in un panel condotto dalla giornalista Alessandra Gozzini. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Amorim:

"Amorim è un allenatore che trasmette grinta, è aggressivo sulla pressione. È un allenatore moderno, adatto al calcio europeo. Siamo all'inizio del progetto, c'è bisogno di tempo ma i risultati verranno. È un allenatore che ti chiede cose complete, in generale. Non sei così tattico, magari sei un po' più irruento, ma gli piace uscire con la palla da dietro. Nel calcio di oggi bisogna essere forti in entrambe le fasi. È un allenatore tosto, ma ha la tranquillità di sapere che siamo all'inizio di un progetto. Ha intenzioni e idee giustissime. Siamo contenti di averlo in squadra".