Gila svela: “L’Inter mi voleva ma quando chiama il Milan non puoi dire no, vincere con questa maglia sarebbe unico”

Le dichiarazioni di Mario Gila dal Festival dello Sport di Trento

Dal palco del Teatro Sociale, per il Festival dello Sport di Trento, parla il difensore del Milan Mario Gila, in un panel condotto dalla giornalista Alessandra Gozzini. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quest'estate il Milan ha preso tre giocatori chiave. Ramos, Moreira e Gila. Tutti sono d'accordo sul fatto che il più azzeccato è Gila.

"Ringrazio tutti per queste parole. Sono molto contento di essere in questa società. Abbiamo fatto un mercato importante a livello economico, abbiamo portato pezzi importanti per il progetto. Io cerco di aiutare la squadra in tutti i momenti e dare ciò che sono in campo. È un buon inizio portare questi giocatori per far tornare il Milan in alto... Non al massimo per come è stato nella sua storia, ma per iniziare a crescere e dare soddisfazione ai tifosi".

Ti avevano cercato altri grandi club italiani? Napoli, Atalanta, Inter... ? E tu hai scelto il Milan:

"C'erano diverse squadre, ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no. Magari altri club sono in un momento più soddisfacente, ma aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove".

Ti aveva cercato anche l'Inter?

"Sì".

Perché hai scelto il Milan?

"Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è stato ad un livello come l'Inter o il Napoli. Ma giocare per una squadra così e cercare di far vincere sarebbe una soddisfazione molto più bella che giocare in una squadra che sta vincendo già adesso".