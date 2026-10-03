Nations League, a breve il fischio d’inizio: tutte le partite della serata. Jashari ed Athekame titolari con la Svizzera
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Di seguito tutte le partite di oggi della Nations League valide per la terza giornata della competizione.
Prosegue in questa lunga sosta la UEFA Nations League. Dopo il pareggio di ieri sera dell'Italia contro la Francia, oggi continuano le partite valide per la terza giornata. Di seguito il programma completo di oggi. Athekame e Jashari partono ancora titolari con la Svizzera.
UEFA NATIONS LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA
Finlandia - Albania 2-1
Bielorussia - San Marino 4-0
Croazia - Inghilterra 0-7
Islanda - Bulgaria 3-0
Estonia - Lussemburgo 1-0
Svizzera - Slovenia
Macedonia - Scozia
Spagna - Repubblica Ceca
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SVIZZERA-SLOVENIA
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni.
SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Drkusic, Bijol, Zec, Janza; Matko, Zabukovnik, Karničnik, Lovric; Vipotnik, Sturm.
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