Nations League, a breve il fischio d’inizio: tutte le partite della serata. Jashari ed Athekame titolari con la Svizzera

Nations League, a breve il fischio d’inizio: tutte le partite della serata. Jashari ed Athekame titolari con la SvizzeraMilanNews.it
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Oggi alle 20:24News
di Andrea La Manna
Di seguito tutte le partite di oggi della Nations League valide per la terza giornata della competizione.

Prosegue in questa lunga sosta la UEFA Nations League. Dopo il pareggio di ieri sera dell'Italia contro la Francia, oggi continuano le partite valide per la terza giornata. Di seguito il programma completo di oggi. Athekame e Jashari partono ancora titolari con la Svizzera.

UEFA NATIONS LEAGUE: IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA 

Finlandia - Albania 2-1 
Bielorussia - San Marino 4-0
Croazia - Inghilterra 0-7
Islanda - Bulgaria 3-0
Estonia - Lussemburgo  1-0
Svizzera - Slovenia 
Macedonia - Scozia 
Spagna - Repubblica Ceca 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SVIZZERA-SLOVENIA

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Drkusic, Bijol, Zec, Janza; Matko, Zabukovnik, Karničnik, Lovric; Vipotnik, Sturm.