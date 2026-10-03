MN - Ganz positivo: “Amorim deve sistemare alcune cose ma il Milan farà bene”

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Oggi alle 16:48News
di Andrea La Manna
La redazione di MilanNews ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista rossonero

A margine della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva proprio il protagonista del libro nonché ex attaccante rossonero Maurizio Ganz. Questo un estratto delle sue parole.

La prima cosa che ti chiede è su un commento generale su Amourim, quindi come valuti il suo inizio di stagione al Milan

"Le prime partite le ho viste bene, adesso secondo me dovrà mettere a posto un po' di cose, ma sono convinto che la squadra riuscirà a fare un buon campionato".