Boban ricorda Atene '94: "La finale con il Barcellona è rimasta nella storia della Champions"

Le forti parole di Zvonimir Boban contro l'attuale proprietà del Milan dal palco del Festival dello Sport di Trento.

Intervenuto sul palco del Festival dello Sport, organizzato in quel di Trento da La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Zvonimir Boban non ha perso l'occasione per contestare ancora una volta RedBird, il fondo americano proprietario del Milan. Il croato, oggi presidente della Dinamo Zagabria, ha però anche ripercorso e ricordato le sue vittorie in rossonero.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci siamo adattati al non avere ambizione. Allora questo non è il Milan. Se l'ambizione del Milan è solo quella di andare in Champions League, allora non abbiamo capito nulla. Nulla ha più senso. Vale per noi come per la Juventus o per l'Inter". Seguendo il filo di questo discorso Boban ha anche fatto un paragone pesante con le avversarie di Serie A: "Quasi il Napoli ha forse maggior coscienza e ambizione di vincere o di dover vincere rispetto a noi. Se soffro a vedere il Milan ridotto così? Con tutto il rispetto, e io amo profondamente Napoli, ma il Milan è il Milan".

Sulla vittoria della Champions League ad Atene nel '94: "Per quella partita abbiamo cambiato gioco, forse nessuno se n'era accorto. Capello ha preparato la partita individualmente e disse: 'Se siete degli uomini veri oggi lo dimostrate'. Per me e per il Milan quel 18 maggio 1994, la finale con il Barcellona è rimasta nella storia della Champions".