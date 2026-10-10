Amorim carica la squadra: “Ho insistito sul fatto che dobbiamo accelerare, prossime partite importanti”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Nel 2022 abbiamo avuto la maxi sosta durante i Mondiali in Qatar. A livello di gestione cosa porta questa sosta?

"Buongiorno a tutti. Penso che non cambia molto e se sarà positivo o negativo dipende dal momento della squadra. Dipende se hai molti infortuni hai più tempo a disposizione per recuperare io giocatori. Dipende se vai in Nazionale e giochi tutte le partite. È duro, anche perché al ritorno devono giocare tante partite. Vale anche il contrario se prendiamo l'esempio di Koni De Winter, che non ha giocato. Abbiamo perso tanti giocatori per la Nazionale, però questo è un buon segno operché significa che sono importanti. Ho insistito sul fatto che adesso bisogna mettere il piede sull'acceleratore perché le prossime partite saranno importanti per la nostra stagione".