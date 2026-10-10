Amorim esalta Aquilani: “Lo conosco, è moderno nell’approccio. Avrà un gran futuro”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Lei conosce Aquilani?

"Lo ricordo. Lo ricordo non solo dallo Sporting. So che ha giocato per Jorge Jesus, abbiamo parlato di questo. Ricordo che era molto intelligente. Posso vedere che è molto moderno nell'approccio. Posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi. Vogliono essere positivi con la palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio".