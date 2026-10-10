Amorim spiega:”Mi scuso per l’italiano ma voglio essere preciso per non essere strumentalizzato”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che cosa ha visto in queste prime 5 partite che l'ha portata a optare per la difesa a 4? Zachary non potrebbe essere un ritorno a gennaio? E con l'italiano?

"Sarebbe facile per me parlare italiano se fossi un altro dipende del Milan, ma quello che dico è molto importante. Chiedo scusa, mi spiace, ma so che dopo le partite, nel post, devo parlare con Mister Capello. So che sarebbe meglio se parlassi italiano, ma so che devo ragionare e anche parlare, e quindi non posso pensare che quello che dico possa in qualche modo crearmi dei problemi o essere strumentalizzato. È importante che mi senti a mio agio, perché fa parte del mio lavoro".