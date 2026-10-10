Amorim svela: “Nella sosta ho lavorato con diversi giocatori. Tomori, Loftus e Hutchinson saranno importanti”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, Hutchinson: hanno migliorato la loro condizione?

"Saranno molto importanti in queste partite. Abbiamo avuto un'amichevole dove li abbiamo usati in diverse posizioni, anche in allenamento. Abbiamo passato più tempo con Diawara. Tomori ha fatto un po' quello che Gila sta facendo. Saranno importanti per la nostra stagione. Per Pulisic è stato importante restare, perché veniva da un infortunio, ha disputato qualche minuto, poi è partito titolare, ma abbiamo avuto modo di gestire il recupero e la sua condizione. Saranno molto importanti".