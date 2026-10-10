Amorim non indietreggia e incoraggia Camarda per le prossime partite

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Camarda finora ha giocato appena 8': pensa di dargli più spazio già questa settimana? Questi mesi saranno importanti per capire se si potrà fare affidamento su Camarda?

"Sui nuovi giocatori potete chiedere a Cardinale, che è lì dietro di voi (ride, ndr). Il mio unico focus è sulle partite che abbiamo da disputare, tantissime, quindi dicembre non esiste per me adesso. Camarda giocherà di più. Siamo reduci da una situazione dove avevamo meno partite da disputare e più tempo per riposare. Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili. Questo è il mio focus. Possiamo vedere anche dalle esperienze delle Nazionali che ruotano tanto, quindi è impossibile andare avanti con gli stessi 11 per tutte le partie. L'ho detto fin dal primo giorno: mi aspetto tanto da lui e dimostrerà il suo valore".