Amorim spiega gli obiettivi del Milan e le tappe necessarie per arrivarci

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Serve un processo più lungo o è ancora convinto che questo Milan può vincere? Cosa ne pensa invece della Serie A?

"L'idea è sempre quella di vincere titoli. Non so quanto tempo ci vorrà, ma dobbiamo pensare agli step che ci permetteranno di farlo. Sicuramente quando si lavora nel Milan non si può dire che dobbiamo o possiamo vincere tra 3 anni, ma adesso, nel presente. Ci sono delle tappe da seguire. Questo è l'obiettivo, ma ci sono delle belle squadre in questo campionato. Se vedi la Serie A quest'anno sta diventando diversa. La regola degli arbitri, quindi si fischia meno, lo staff medico entra con meno frequenza e questo permette di giocare di più. Tante persone si lamentavano degli 0-0, ma adesso si giocano tante partite. Non ci sono più squadre che giocano con il blocco basso per 90'. Il Venezia è ultimo per via dei risultati, ma p una squadra che pressa a tutto campo. Sono rimasto sorpreso dalla qualità degli allenatori, dei giocatori. Mi piace essere qui, voglio fare la mia parte. Mi sento a casa al Milan, sono onorato. La Serie A è un ottimo campionato, alle volte non si dà il giusto valore al campionato Nazionale. Mi sto divertendo nel preparare le partite, ma ho anche tante cose per la testa per via delle diverse squadre".