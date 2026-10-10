Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, la prima vittoria vale l'aggancio alla Fiorentina

Il Genoa, trovando la prima vittoria del suo campionato contro la Fiorentina per 2-1, ha agganciato proprio la Viola in classifica a quota 4 punti

È arrivata finalmente la prima vittoria in questo campionato per il Genoa di mister Daniele De Rossi. Allo stadio Luigi Ferraris il Grifone batte la Fiorentina 2-1 e la aggancia in classifica. Decisive le reti di Osmajic e Messias nel primo tempo. La formazione rossoblù sale a quota 4 punti e aggancia proprio la Viola con cui condivide anche il bottino generale: 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 5 GIORNATE

1. Roma 13 (5)

2. Inter 13 (5)

3. Lazio 13 (5)

4. Cagliari 12 (4)

5. Milan 11 (5)

6. Frosinone 10 (5)

7. Juventus 10 (5)

8. Como 10 (5)

9. Napoli 7 (5)

10. Sassuolo 7 (5)

11. Lecce 6 (5)

12. Atalanta 6 (5)

13. Udinese 4 (5)

14. Torino 4 (5)

15. Parma 4 (5)

16. Monza 4 (5)

17. Genoa 4 (6)

18. Fiorentina 4 (6)

19. Bologna 2 (5)

20. Venezia 0 (5)