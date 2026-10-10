Amorim sul cambio modulo: “Dipende dalle situazioni, ho in mente qualcosa per domani ma non posso dirvelo”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Hai intenzione di proseguire con l'assetto a 4, è quello giusto?

"Dipende dalla partita, dalle situazioni. La cosa importante è che capiscano quando giocare a 4 o 3. Basta vedere i nomi nell'undici di partenza ed è essenzialmente la stessa squadra. Quelli che cambiano sono piccoli dettagli, che però possono cambiare la dinamica della squadra. Gli altri colleghi hanno a disposizioni tutte le immagini delle nostre partite, quindi sta a me proporre e creare qualcosa di nuovo per sorprenderli. So quello che ho in mente da proporre domani, ma non ve lo dirò perché sennò Aquilani lo scoprirebbe. Non cambia molto. Voglio che i miei calciatori si sentano a loro agio".