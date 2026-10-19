Amorim non concede riposo dopo l'Atalanta: oggi allenamento in vista di giovedì

Dopo aver chiuso la serata di ieri con la vittoria sull'Atalanta, il Milan non osserverà giorni di riposo, essendoci giovedì la trasferta di Europa League.

Dopo aver chiuso la serata di ieri con la vittoria sull'Atalanta, il Milan non osserverà giorni di riposo, essendoci già giovedì la trasferta di Europa League in Inghilterra. Oggi, dunque, ci sarà una seduta di allenamento a Milanello: classica per chi non ha giocato ieri o per chi è entrato a gara in corso, mentre ci sarà lo scarico per i titolari.