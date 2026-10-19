Dal 3-0 al 3-2 contro l'Atalanta. Il CorSport in prima pagina: "Il Milan rischia grosso"

Il Corriere dello Sport apre stamattina con il Milan che ieri sera per poco non si è fatto rimontare dal 3-0 al 3-2 dall'Atalanta

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan rischia grosso". Avanti di tre gol dopo un'ora di partita dominata, i rossoneri si sono fatti quasi rimontare dall'Atalanta che nel finale ha sfiorato anche il gol del 3-3, ma Mike Maignan è stato grandioso su Zappacosta. Il Diavolo ha quindi rischiato davvero grosso di buttare via tre punti che aveva pienamente meritato dopo una prima ora di gioco davvero molto positiva in cui aveva segnato tre reti con Ramos, Rabiot e Gila.

Nel post-partita, Adrien Rabiot non era per nulla contento degli ultimi 30 minuti del Milan: "Non è una roba fisica, ma di testa. Eravamo sopra di 3 gol e poi abbiamo abbassato l'attenzione e la concentrazione. Poi quando affronti una squadra di qualità rischi anche di pareggiarla e perderla. Avevo già detto contro il Sassuolo, credo, che dovevamo migliorare su queste cose, sulla mentalità. Il calcio è così, se predi la concentrazione rischi di perdere le partite. Bene il primo tempo, ma bisogna rivedere questa partita. Anche quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita secondo me. Comunque sono 3 punti importantissimi, quindi siamo contentissimi" le parole rilasciate dal francese a Sky.