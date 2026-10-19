Milan, il prossimo impegno: ancora in Europa, ancora in trasferta

Milan, il prossimo impegno: ancora in Europa, ancora in trasfertaMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Antonello Gioia
Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta, il Milan tornerà in campo giovedì contro il Bournemouth al "Vitality Stadium" di Bournemouth.

Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta, il Milan tornerà in campo giovedì contro il Bournemouth al "Vitality Stadium" di Bournemouth per la sfida valida per la terza giornata della League Phase di Europa League: calcio d'inizio alle ore 21:00.