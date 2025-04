Ancelotti al Milan? Vocalelli: "Ciclo da riaprire, provando a rigenerare calciatori dal rendimento incerto"

Nella giornata di ieri, la redazione di Sky Sports, direttamente dall'Inghilterra, ha riportato un'indiscrezione sul futuro di Carlo Ancelotti che sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid dopo la finale di Copa del Rey senza portare a termine la stagione (leggi qui). Questa notizia, che ha rimbalzato in ogni angolo del pianeta, ha dato luogo a diverse suggestioni su quale potrebbe essere la prossima destinazione di uno degli allenatori più leggendari di sempre. Sulla Gazzetta dello Sport il collega Alessandro Vocalelli si è interrogato sul futuro della carriera di Ancelotti.

La suggestione di Vocalelli sul futuro di Ancelotti: "Milan e Roma avrebbero possibilità di convincerlo? Difficile dirlo, ma di sicuro il Milan potrebbe offrire non solo un ricco ingaggio, ma anche la suggestione di riprendere un vecchio discorso fatto di grandi successi. Un ciclo da riaprire, provando magari a rigenerare calciatori dalle enormi potenzialità e dal rendimento incerto. E i Friedkin, che hanno riscoperto l’importanza del senso di appartenenza, potrebbero tentarlo con la possibilità di rappresentare - proprio con Ranieri - la società e non solo la squadra. Riportando un grandissimo nome, come fu per Mourinho, capace di entrare in simbiosi con una piazza che aspetta solo di essere rappresentata al meglio. Chissà che, di fronte, a queste prospettive, e alla possibilità di rientrare in Italia, Carlo Ancelotti non potrebbe rimettersi in gioco da noi".