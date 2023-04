Ancelotti: "Dopo 1.272 partite non devo dimostrare niente a nessuno. Al Real sono felice"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Villarreal, mister Carlo Ancelotti è tornato anche sulla schiacciante vittoria contro il Barcellona nella semifinale di Copa del Rey: "Dopo 1.272 partite non devo dimostrare niente a nessuno. La partita col Barça era una semifinale, l'abbiamo vinta e siamo andati in finale. Questa è la cosa più importante per me. A livello calcistico la sfida coi blaugrana rientra sicuramente fra le 10 partite più belle della mia carriera".