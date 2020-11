Ancelotti: "Ho bellissimi ricordi di Diego, siamo diventati amici. E' stato il più forte che ho affrontato"

Carlo Ancelotti, ex centrocampista ed allenatore rossonero, ha ricordato Maradona in conferenza stampa: "Ho bellissimi ricordi, è stato mio avversario e poi è diventato mio amico. Con lui ho avuto un bel rapporto, era veramente una brava persona, molto umile. E' una grande perdita per il calcio ma la sua memoria rimane. E' stato un giocatore fantastico. Ha aiutato il calcio con le sue qualità, all'epoca era il più forte ed è stato il miglior giocatore che ho affrontato. Era veramente difficile fermarlo, aveva una qualità incredibile. Avrò fantastici ricordi per sempre".