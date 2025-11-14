Ancelotti: "L'Italia deve qualificarsi ai Mondiali. Poi ci diamo appuntamento in finale"

Carlo Ancelotti, CT del Brasile, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato così della situazione dell'Italia in vista dei Mondiale 2026: "Spero che l'Italia riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso".

Ancelotti: "Modric è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione"

Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero e attuale ct del Brasile, ha parlato così del Milan di Max Allegri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto.

Modric? Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento. Come fa? Genetica e serietà, è semplice. Se è lui che è un fenomeno o la Serie A che è un campionato per vecchi? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi".

