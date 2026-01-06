Vocalelli: "Tra le tre di testa e il resto del gruppo il distacco si è fatto più profondo"

vedi letture

Alessandro Vocalelli ha commentato così alla Gazzetta dello Sport le vittorie di Milan, Napoli e Inter nell'ultimo turno di campionato: "La prima del nuovo anno ci ha regalato due indicazioni. A meno di clamorose sorprese, non potremo decretare la squadra Campione d’inverno nel prossimo turno infrasettimanale: le prime tre sono divise da appena due punti e bisognerà aspettare i recuperi di metà mese.

Traguardo simbolico, certo, ma con un suo valore specifico: nel 70 per cento dei casi il verdetto è stato poi confermato a fine campionato. Ma l’altra notizia che ci ha consegnato questa 'prima' del 2026 è che tra le tre di testa e il resto del gruppo il distacco si è fatto più profondo: le vittorie di Milan, Napoli e Inter si sono incrociate con il pareggio della Juve e la sconfitta della Roma. Se non è una fuga, poco ci manca".