Ancelotti: "Nella storia non c'è stata una squadra invincibile e chiunque può batterti"

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato anche della partita di domani contro il Siviglia, facendo il punto sugli infortunati e sullo stato di forma dei Blancos: "Nella storia non c'è stata una squadra invincibile e chiunque può batterti. Non esiste una squadra invincibile, non ci sentiamo così. Vogliamo però continuare a fare bene. Domani rientrerà Courtois, rimane fuori solo Ceballos"