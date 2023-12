Anche il Napoli su Kiwior, il difensore dell'Arsenal che piace al Milan

Anche il Napoli piomba su Jakub Kiwior. Lo racconta Il Mattino, che spiega come il club azzurro sia alla caccia di un colpo low cost per il mercato di gennaio e sarebbe pronto a chiedere in prestito l'ex centrale dello Spezia, che all'Arsenal non sta trovando molto spazio, nonostante la presenza di ieri in Champions League. Niente investimenti in gennaio, il club rimanderà ogni discorso a giugno quando comincerà un nuovo ciclo, ma il polacco - che piace anche al Milan - è un obiettivo del ds Meluso.

Vista l'emergenza in difesa, con Thiaw e Kalulu fuori rispettivamente fino a febbraio e a marzo, il club rossonero è alla ricerca di almeno un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. Nelle ultime settimane, il nome più caldo è stato senza dubbio quello dell'ex Spezia, ma l'Arsenal dovrà aprire al prestito altrimenti difficilmente questa operazione potrà andare in porto.