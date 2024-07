Anche l'Alcione annuncia di voler costruire il suo stadio a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - "Immaginate una squadra come la nostra che ha fatto quello che ha fatto e che pur giocando in casa alla domenica deve andare a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza). Noi abbiamo allo studio un progetto 'PPP' con il Comune di Milano e contiamo che possa andare avanti per recuperare un centro sportivo abbandonato e farci la nostra casa, costruire il nostro stadio. Siamo di Milano, abbiamo la croce di Milano sulla nostra maglia e contiamo di tornare a giocare a Milano". Lo ha detto Giulio Gallazzi, presidente dell'Alcione Milano, terza squadra della città, sul fatto che, in mancanza di alternative in zona, la squadra dovrebbe andare a giocare il provincia di Piacenza il prossimo anno. "Potete immaginare l'amarezza per una squadra di Milano, città olimpica, di non poter giocare in città.

Già l'anno scorso in serie D l'Arena (l'Arena Civica Gianni Brera, ndr) ci era stata negata. Quest'anno - ha aggiunto - abbiamo fatto di nuovo richiesta e ci è stata di nuovo negata. Gli altri stadi in Lombardia non sono disponibili e ci siamo dovuti iscrivere allo stadio di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza". (ANSA).