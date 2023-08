Anche l'Inter ci ha provato per Arnautovic: no secco del Bologna ai 3 milioni di Marotta

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, non è chiaramente in completa sintonia con Thiago Motta. Il rapporto tra il tecnico rossoblù e il centravanti austriaco non è dei migliori e per questo più volte l'ex Stoke City è stato accostato ad altre squadre. La società sembra che sia intenzionata a tenerlo, ma la sua situazione è da monitorare perché non sono esclusi novità dell'ultimo momento.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, ci aveva provato anche l'Inter, che sta cercando un attaccante dopo gli addii di Lukaku e Dzeko. Da Viale della Liberazione è partita un'offerta da 3 milioni di euro, che però il club felsineo ha respinto immediatamente: Arnautovic, che ha vinto il Triplete con i nerazzurri, è diventato incedibile per il Bologna, a meno di offerte irrinunciabili.