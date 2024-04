Anche Okafor candidato per un posto da titolare contro il Lecce

vedi letture

La partita che il Milan giocherà contro il Lecce sabato alle ore 15 presso lo stadio San Siro, sarà una gara diversa dalle altre. La sfida con i salentini, importante per consolidare il secondo posto in campionato, arriva prima dell'importante impegno di Europa League contro la Roma. Il giovedì successivo, l'11 aprile, sempre a San Siro si giocherà infatti l'andata dei quarti di finale contro la squadra allenata da Daniele De Rossi. Per tale ragione è molto probabile, come scrive questa mattina Tuttosport, che Stefano Pioli si affidi a un po' di sano turnover per far sì che i suoi giocatori migliori arrivino al meglio all'impegno europeo.

In questo senso è molto probabile che possa essere concesso del riposo a Olivier Giroud. Al suo posto la prima opzione che viene in mente è quella di Luka Jovic ma questa mattina Tuttosport propone più Noah Okafor come possibile titolare contro il Lecce. Lo svizzero ha già giocato diverse volte come vice Giroud in questa stagione e nell'ultima occasione in cui lo ha fatto, la trasferta del Bentegodi contro il Verona, è stato senza dubbio tra i giocatori più positivi in campo.